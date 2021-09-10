ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI - Haberler
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ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan çöp kamyonu paniğe neden oldu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, seyir halinde yanmaya başlayan çöp kamyonu paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı- Ereğli yolunda meydana geldi. Alaplı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kamyon kasasından dumanları fark eden şoför, kamyonu Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyeye çekti. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, çöp kamyonunda ki çıkan yangını söndürdü. Kamyonun seyir halindeyken yanma ve söndürülme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇÖP KAMYONU, SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI - Haberler
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