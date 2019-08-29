Collezione küllerinden yeniden doğmak için kolları sıvadı

29.08.2019 15:45

Yılbaşında konkordato sürecine giren Türk giyim devi Collezione sektörde havlu atmak yerine bu süreci en iyi şekilde değerlendirip yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyor. Bu kapsamda PEAK Tours organizasyonunda İstanbul Bağcılar'da bulunan bir otelde yurt içi ve yurt dışı bölge müdürleri, mağaza müdürleri ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Collezione ailesi, yaşanan darboğazdan çıkmak için fikir alışverişinde bulundu.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR

Türkiye'de 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağaza ile pazara giriş yapan marka bir dönemin önde gelen giyim devleri arasındaydı. Geçtiğimiz yıl yaşanan döviz dalgalanmasından birçok sektörün etkilendiği gibi giyim sektörü de olumsuz etkilendi. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Collezione'da konkordato sürecine dahil oldu. Ancak bu süreci iyi değerlendiren firma, küllerinden yeniden doğmak istiyor. Firmanın kurucusu Ekrem Akyiğit ipi göğüslemiş durumda. Takımına liderlik yapan Akyiğit, süreci bizzat yöneten isim.

Ekrem Akyiğit

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Akyiğit konkordato sürecini şöyle değerlendirdi:

"DÖVİZ DALGALANMASI DENGELERİ ALT ÜST ETTİ"

"Konkordatoya geçtiğimiz dönemde tamamen dışsal faktörlerden kaynaklı dahil olduk. Yani her şey plan ve programında devam ederken dövizin bir anda 3,5 TL'den 7 TL'ye çıkması bütün dengeleri alt üst etti. Üreticiler bantta olan mallarına bile zam istedi. Müşteri ise ucuz mal istedi. Satmazsanız çeklerinizi ödeyemiyorsunuz. Satmak için indirim yapıyorsunuz ancak sattığınız fiyata mal alamıyorsunuz. Buradaki en büyük oyuncu olan müşterinin de döviz dalgalanmasında ilk kıstığı kalem giyim oldu. Bir anda işlerimiz yüzde 35-40 yakın düştü. Bu sebeple çek ödemeleriyle ilgili problemler yaşadık. Bu geçici bir süredir, biraz risk alalım dedik. Ürünlerde indirim yaptık ciromuzu eski seviyesine çektik ama karlılık bitti. Çeklerimizi ödedik fakat iş uzun sürünce bu sefer yerine mal koyamadık ve konkordatoya geçtik.

"BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ"

Bu süreçte komple bütün mağazaları tek tek dolaşarak mağaza durumlarını bizzat yakından takip ettim. Eşimle birlikte bütün mağazaları ziyaret ettik. 4,5 günde 3 bin 750 kilometre yol kat ettik. 6 aylık konkordato sürecinde Merkez'de çok ciddi çalışmalar yaptık ve bütün yapıları değiştirdik. Ancak mağazada da bununla ilgili çok geride olduğumuzu gördük. Bu nedenle eksiklerimizi gidermek için burada 3 günlük bir toplantı düzenledik. Biz bu konkordato sürecinden başarıyla çıkacağız. Bunda tekstilde ilk olmak istiyoruz."

820 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Collezione'nin Türkiye'de 57, Irak'ta ise 12 mağazası bulunuyor. Firmanın 680'i mağaza çalışanı olmak üzere toplamda 820 çalışanı bulunuyor. Yani Collezione istihdam olarak da ülkeye önemli katkıda bulunuyor.