Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? ÇGH 2 yeni bölüm fragmanı izle!

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 saat kaçta, hangi kanalda? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim?

ÇGH sevenlerin beüenerek izlediği Çok Güzel Hareketler 2, bu sezon da yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman, saat kaçta? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu kadrosu ne? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm fragmanı izle!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler 2 bugün 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üniversite sınavını kazanamayan gencin zorlu tercihi"Tercihen" skecinde izleyeceksiniz. "Kaç karatlık adamsın?" skecinde cafeye gelen çiftin abartılı hediye gösterisi, skeç yazmaya çalışan Metin'in şaşkınlık veren çabası, çıkma teklifini sabote eden geveze kız, mahalle berberini birbirine katan çocuk, sosyal medyada tanışan ve aşırı heyecanlı gençler ve çok daha fazlası, Çok Güzel Hareketler 2'in kahkaha dolu yeni bölümünde.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

OYUNCU KADROSU 2

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun