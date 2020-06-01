Çocuklarıyla yaşadığı evi yandı BURSA'nın Karacabey ilçesinde, eşini kaybeden Mürvet Yılmaz'ın çocuklarıyla kaldığı evde çıkan yangın, 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, eşini kaybeden Mürvet Yılmaz'ın çocuklarıyla kaldığı evde çıkan yangın, 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, Yılmaz ise tadilat için yardım istedi.

Karacabey'e bağlı Sazlıca Mahallesi'ndeki Mürvet Yılmaz'a ait evde, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, müdahale etmeye çalışarak, itfaiyeye de haber verdi. İhbarla gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Eşinin vefat ettiği ve çocuklarıyla kaldığı öğrenilen Mürvet Yılmaz, yanan evinin tadilatı için yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA