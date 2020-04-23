Çocukların bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı.

Bayram özel yayını 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. TRT EBA televizyonunda yapılan anonsla İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA ekranlarında Birinci Meclis'ten çocuklara seslendi.

Bir çocuğa masal anlatırken, bir bebeğe ninni söyleyen birini dinlerken hep "Acaba bu masalı ilk kim anlattı, bu ninniyi ilk kim dinledi?" diye düşündüğünü aktaran Selçuk, "Öyle ya biri çocuğuna bir masal anlatmıştı seneler, seneler önce... O masal dilden dile bugüne kadar geldi, bizim kulağımıza da değdi. Ama işte acaba o ilk dinleyen çocuk kimdi?" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'da da aynı şeyi düşündüğünü vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün 100. yılını kutluyoruz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın...23 Nisan aynı zamanda çocuk bayramı ilan edildikten sonra o günlerde yaşayan ve bayramı ilk kez kutlayan çocuklar kimdi? Savaştan çıkmışlardı. Açlıkla ve yoklukla dolu bir çocukluk içindeydiler. Pek çoğu babasını savaşta kaybetmiş, büyük bir yokluğun ve çaresizliğin içinde günlerini geçirmekteydiler. Ama aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalktığının, bağımsızlığın, egemenliğin canlı şahidiydiler. Bununla birlikte çocuktular. Yine gülüyorlardı, yine oynuyorlardı, hayal kuruyorlardı, her gün yeni bir şey öğrenmenin şaşkınlığını onlar da duyuyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk onlara dünyada eşi benzeri görülmemiş bir armağan hazırladı o yıl. Bir bayram, Bir çocuk bayramı."

23 Nisan 1920'den itibaren tam 100 yıl geçtiğine işaret eden Selçuk, "Siz bugün o sevinci, o gururu, o coşkuyu 100. kez yaşayan çocuklarsınız. ve çok özel bir günü yaşıyorsunuz bugün. Elbette hep birlikte okullarınızda, sınıflarınızda, arkadaşlarınızla ellerinizle bayraklarımızla birlikte kutlamanızı isterdik. Ama bugün dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalık nedeniyle sağlığımız için, geleceğimiz için evlerimizdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluğunda bir sene hastalandığından gitmeyi çok istediği 23 Nisan kutlamalarına katılamadığını aktaran Selçuk, hasta yatağında yatarken defalarca kez kutlamaları hayal ettiğini anlattı.

Şiir ezberleyip okuduğunu hayal ettiğini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Oysa şiir okuma görevim yoktu o bayram... Bayraklar salladığımızı hayal ettim. İstiklal Marşı'nı kim bilir kaç kez okudum hayalimde. Şimdi tam da böyle bir bayram geçiriyoruz hepimiz. Hiçbirimiz gidemiyoruz. Ama ben çok istenen şeyleri hayal etmenin, o hayalin gerçeği kadar güzel olduğunu biliyorum, buna eminim. Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli. 100 yıl önce bayramı ilk kutlayan çocuklarımızın temsilcisisiniz bugün siz. Gazi Meclisimizin açılışını ilk kez gören çocukların, bayramımızı Atatürk'ten size verilmek üzere emanet alan çocukların temsilcisisiniz. ve aldığınız bu emaneti 100 yıl sonra 23 Nisan'ı kutlayacak çocuklara siz teslim edeceksiniz. Çok bayramlar görün, çok gülün çocuklar...

Bayramınızı yürekten kutlar, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım."

Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programlarının yayımlandığı TRT EBA TV ekranlarında, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu bir bayram yayını kuşağı izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA