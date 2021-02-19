Çocuklara özel 2021 İlkbahar-Spor Koleksiyonu
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Çocuklara özel 2021 İlkbahar-Spor Koleksiyonu

19.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:47
Çocuklara özel 2021 İlkbahar-Spor Koleksiyonu

Hazır giyim markası DeFacto, çocuklara özel 2021 İlkbahar Spor Koleksiyonu hazırladı.

Hazır giyim markası DeFacto, çocuklara özel 2021 İlkbahar Spor Koleksiyonu hazırladı.

Kışın soğuk günleri geride kaldı. DeFacto, 2021 İlkbahar-Spor koleksiyonunu çocukların beğenisine sundu. Koleksiyonda erkek çocukları için mavi, yeşil, bordo ve sarı tonlarının hakim olduğu birçok ürün bulunuyor. Koleksiyonla çocuklara; baskılı, fermuarlı ve şapkalı sweatshirt'lerden taytlara, alt-üst takımlardan şortlara kadar birçok kombin alternatifi sunuluyor.Erkek çocuklarının spor kombinlerini tamamlayan DeFacto 2021 İlkbahar Çocuk Spor Koleksiyonu'nun tüm DeFacto mağazalarının yanı sıra www.defacto.com online mağazasından da satın almanın mümkün olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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