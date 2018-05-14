Coca-Cola, Filistin'de Yatırımlarına Devam Ediyor

Filistin bölgesindeki 4. fabrikasını 2016 yılında Gazze'de faaliyete geçiren Coca-Cola sistemi, Filistin'deki yatırımlarına devam ediyor.

Gazze fabrikası ile birlikte 120 kişiye daha istihdam sağlayan Coca-Cola sisteminin, Filistin'de sağladığı toplam istihdam 650'ye yaklaştı. Coca-Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company'nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, "Yeni hat yatırımız ile birlikte toplam istihdamımız 650 kişiye ulaştı" diye konuştu.

Ramallah'ta basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, "Yatırımlarımızla Filistin ekonomisinin gelişimine destek olurken, sağlıktan, eğitime, çevreye ve spora kadar uzanan geniş bir alanda insana dokunan, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

İmad Hindi, Coca - Cola'nın Filistin'deki yatırımlarını ve sosyal projelere verdiği destekleri şöyle sıraladı:

"Filistin'de 4 fabrikada üretim yapılıyor. Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de olmak üzere 4 fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. 1998 yılında kurulduğumuzda 47 kişilik bir ekiptik, bugün 650'ye ulaşan rakamları konuşuyoruz. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda, istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor.

Çalışanlarımıza sağladığımız gelişim imkanı ve eğitimler sayesinde ilk kurulduğumuzda bizimle çalışmaya başlayan ekip üyelerimiz hala bizimle çalışmaya devam ediyor.

Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Şu anda Filistin'de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız. Yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Coca-Cola olarak Filistin'de gazlı içecek pazarının lideriyiz. Tüm bu bölgede de gazlı içecek kategorisinde en yüksek pazar payına sahip şirketlerden biriyiz. Sanırım bu oran Filistin'de Coca-Cola'nın algısıyla ilgili net bir resim ortaya koyuyor. NBC olarak biz Filistin'deki rolümüzü sadece istihdam ve yatırımla sınırlı görmüyoruz. Edindiğimiz global bilgi birikimimizi ve tecrübemizi diğer girişimcilerle de paylaşarak onlara destek oluyoruz. Özellikle satış ve pazarlama konusundaki deneyimlerimizi, küçük ölçekli Filistinli şirketleri desteklemek için kullanıyoruz.

İddialı olduğumuz bir diğer alan ise topluma katkı projeleri. 22 bin çocuğun okulda bilgisayara erişimini sağlayan teknoloji laboratuvarlarından, ilk kadın futbol takımının kurulmasına verdiğimiz desteğe kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz.

Coca-Cola, Filistin Kızılay ile düzenli kan bağışı kampanyaları yapmanın yanı sıra, ambulans ve tıbbi malzeme desteğiyle de insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Coca-Cola Sistemi, Filistin'de kadın ve çocuklar için, 11 devlet hastanesinde, kütüphane kurmanın yanı sıra, oyun ve bilgisayar desteği sağlıyor.

42 farklı köydeki 42 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu ve bu okullarda bilgisayar, internet erişimi sağlandı.

Filistinli çocukların eğitim imkanlarından faydalanmaları için okul dönemi başında binlerce öğrenciye okul çantası ve okul malzemesi desteği gerçekleştirildi. Eğitim Bakanlığı ile birlikte, yürütülen "Sağlıklı ve Çevre Dostu Okullar" sosyal sorumluluk programıyla çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar destekleniyor.

Her yıl Ramazan ayında Gazze'nin yanı sıra, Batı Şeria'nın merkezinde, yetimlere yönelik iftar yemekleri düzenleniyor.

NBC'nin kuruluşuna yardımcı olduğu Filistin kadın futbol takımı, Filistin'de bir ilki oluşturuyor. Takım aynı zamanda bölge turnuvasında ikinci olma başarısına imza attı.

Coca-Cola Vakfı ve NBC, temiz içme suyuna erişim sağlanması ve Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturulması amacıyla 'Gazze'de Sürdürülebilir Toplumları Güçlendirme' programını kurdu. Program üç yıl içinde 30 bini aşkın Filistinliyi desteklemeyi amaçlıyor".

Coca-Cola ile ilgili doğru bilginin adresi merakettim.coca-colaturkiye.com

Coca-Cola ile ilgili sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen yanlış bilgiler ve paylaşımlar ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Kurumsal İlişkiler Direktörü Sinan Cem Şahin de, "Coca-Cola 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren, yüzde 100 halka açık, şeffaf, global bir şirket. Markamız ve şirketimiz ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak her zaman mümkün. İsteyen herkes merakettim.coca-colaturkiye.com adlı internet sitemiz üzerinden her türlü konuda bilgi alabilir" dedi. - RAMALLAH