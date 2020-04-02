Çoban kaybolan hayvanları ararken boğularak can verdi
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Kırıkkale, Balışeyh, 3. Sayfa

Çoban kaybolan hayvanları ararken boğularak can verdi

Kırıkkale'de arazide kaybettiği 7 büyükbaş hayvanı atıyla ararken dengesini kaybederek dere yatağındaki su birikintisine düşen çoban yaşamını yitirdi.

02.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:34
Çoban kaybolan hayvanları ararken boğularak can verdi

Kırıkkale'de arazide kaybettiği 7 büyükbaş hayvanı atıyla ararken dengesini kaybederek dere yatağındaki su birikintisine düşen çoban yaşamını yitirdi.

Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyü Değirmenlidere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Aslan Bozkurt'a ait kaybolan 7 büyükbaş hayvanı aramak için gece atıyla araziye çıkan Albul Baki Rahimi (29) isimli çoban geri dönmedi. Çobandan haber alamayan Bozkurt, hayvanlarının ve çobanın akşam da gelmemesi üzerine durumdan şüphelenerek etrafı aradı ancak sonuç alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda jandarma sevk edildi. Arazide yapılan aramalarda 7 büyükbaş hayvanı bulan bir köy sakini, dere yatağında çobanın cansız bedenini gördü. Olay yerine gelen ekipler, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Rahimi'nin cenazesi Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı, Arama ve kurtarma ekiplerince sudan çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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