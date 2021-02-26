ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
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ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi

26.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:05

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) düzenlediği basın toplantısında mali ve teknik destek programları açıklandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) düzenlediği basın toplantısında mali ve teknik destek programları açıklandı.

Vali Süleyman Elban, ÇKA hizmet binasında, ÇKA'nın Adana ve Mersin'e yönelik kurulduğunu, projelere teknik ve mali destek verildiğini söyledi.

Kurulduğu yıldan buyana yaklaşık 1100 projeye destek verdiğini ifade eden Elban, desteğin 273 milyon lira olduğunu kaydetti.

Vali Elban, şunları söyledi:

"Bu yıl bütçemizi hazırlarken sadece mali destek olarak 63 milyonluk bir desteği Adana ve Çukurova illerimizdeki projelerimize vermeyi kararlaştırdık. bu eş finansmanla birlikte yaklaşık 100 milyon liraya tekabül ediyor. Bunların dışında yıl içerisinde ayrıca güdümlü projelerimiz ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı (SOGEP) gibi diğer desteklerimizde olacak. inşallah beklentimiz bu projelerimize yeterli şartlarda ve yeterli sayıda müracaatın olması ve yıl içerisinde de bu ödenekleri kullanmak arzusundayız."

Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Ayhan Kızıltan ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger katıldı.

ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi
ÇKA mali ve teknik destek programları ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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