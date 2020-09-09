Cinsiyetini değiştirdi, Barbie'ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Brezilya'da Rodrigo Alves adlı bir kişi, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirdikten sonra 70 estetik ameliyatı geçirerek oyuncak bebek Barbie'ye benzemeye çalıştı.

Brezilya'da Rodrigo Alves adlı bir kişi, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirdikten sonra 70 estetik ameliyatı geçirerek oyuncak bebek Barbie'ye benzemeye çalıştı. Alves, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Brezilya'da transseksüel olduğunu açıklayan Rodrigo Alves, 'Barbie bebek' olmak için 16 yılda 70 estetik ameliyatı geçirdi. Alves'in Ocak ayında transseksüel olduğunu açıkladığı ismini Jessica olarak değiştirdiği, göğüs ve botoks estetiği yaptırdığı ve ameliyatla adem elmasını aldırdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA