Cinsel Hikayeler Anlatan, Şans Oyunları Bağımlısı Kocasına Boşanma Davası Açtı
İstanbul'da kocasının şans oyunlarına bağımlı olduğunu ve kendisine eski cinsel beraberliklerini anlattığını söyleyen kadın, 3,5 yıllık kocasına boşanma davası açarak 175 bin lira tazminat istedi.
İstanbul'da genç bir kadın, eşinin şans oyunlarına çok para harcadığı ve eski cinsel beraberliklerini anlattığı için kocasından boşanmak istedi. Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, aile birliğinin sarsıldığını belirten kadın, bu sebeplerden dolayı devamlı tartışma yaşadıklarını ileri sürerek 175 bin lira tazminat istedi.
EŞİNİN ŞANS OYUNLARI TUTKUSU EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Eşinin özel bir şirkette çalıştığını maaşının iyi olduğunu ve ailesinden kalan yerlerden de kira aldığını söyleyen Nazmiye A., eşinin şans oyunlarına olan tutkusunun evliliklerini bitirdiğini öne sürdü.
"BENİMLE İLGİLENMİYOR"
Nazmiye A., dilekçesinde, "Eşim, gelirinin çoğunu ikramiye oyunlarını yatırıyor. Eve devamlı bu kuponlarla geliyor. Televizyon ya da internetten sonuçları takip ediyor. Benimle ilgilenmiyor" dedi.
"EVLENMEDEN ÖNCEKİ CİNSEL HİKAYELERİNİ ANLATTI"
Eşine tedavi olmasını söylediğini de belirten genç kadın, "Parasını bu oyunlarda harcadığı için parasız kalıyor. Durumu ailesine anlattım ama bana inanmadılar. Bana evlenmeden önce yaşadığı cinsel beraberliklerini de anlatmaya başlayınca artık katlanamaz hale geldim. Boşanmak istiyorum" diye anlattı.
175 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Bu yaşananların psikolojisini bozduğunu belirten genç kadın 175 bin lira tazminat talebinde de bulundu.
(Kaynak: Vatan)
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Adamda sanırım herşey bitmiş. Mazilerini anlatıp duruyor. Kadın da haklı. Onun mazilerini mi dinleyecek!..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zaten adamin parasi yokmus.bayanin dedigine gore parasiz kaliyormuş.175 bin tl yi nasil verecek bu adam?Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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nedense kadınlar la lgili bi haber olunca tüm erkekler kadını kötüleyecek birşey buluyor, bu haberdede bulmuşsunuz helal olsunCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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adamcagiza en büyük piyango cikmis zaten seninle evlenmekle kadin. . kupon doldurmasina gerek yok cile dolduruyor duruma göre öbek öbek. .Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Suç sende.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır