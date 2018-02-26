Cinsel Hikayeler Anlatan, Şans Oyunları Bağımlısı Kocasına Boşanma Davası Açtı

İstanbul'da genç bir kadın, eşinin şans oyunlarına çok para harcadığı ve eski cinsel beraberliklerini anlattığı için kocasından boşanmak istedi. Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, aile birliğinin sarsıldığını belirten kadın, bu sebeplerden dolayı devamlı tartışma yaşadıklarını ileri sürerek 175 bin lira tazminat istedi.

EŞİNİN ŞANS OYUNLARI TUTKUSU EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Eşinin özel bir şirkette çalıştığını maaşının iyi olduğunu ve ailesinden kalan yerlerden de kira aldığını söyleyen Nazmiye A., eşinin şans oyunlarına olan tutkusunun evliliklerini bitirdiğini öne sürdü.

"BENİMLE İLGİLENMİYOR"

Nazmiye A., dilekçesinde, "Eşim, gelirinin çoğunu ikramiye oyunlarını yatırıyor. Eve devamlı bu kuponlarla geliyor. Televizyon ya da internetten sonuçları takip ediyor. Benimle ilgilenmiyor" dedi.

"EVLENMEDEN ÖNCEKİ CİNSEL HİKAYELERİNİ ANLATTI"

Eşine tedavi olmasını söylediğini de belirten genç kadın, "Parasını bu oyunlarda harcadığı için parasız kalıyor. Durumu ailesine anlattım ama bana inanmadılar. Bana evlenmeden önce yaşadığı cinsel beraberliklerini de anlatmaya başlayınca artık katlanamaz hale geldim. Boşanmak istiyorum" diye anlattı.

175 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Bu yaşananların psikolojisini bozduğunu belirten genç kadın 175 bin lira tazminat talebinde de bulundu.

(Kaynak: Vatan)