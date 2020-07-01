Çınarcık'a ulaşmak için ilk kulaç Kartal'dan atıldı
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Çınarcık'a ulaşmak için ilk kulaç Kartal'dan atıldı

Çınarcık'a ulaşmak için ilk kulaç Kartal'dan atıldı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında "Kartal'dan Çınarcık'a yüzme etkinliği" gerçekleştirildi.

01.07.2020 08:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:36

Çınarcık'a ulaşmak için ilk kulaç Kartal'dan atıldı

İSTANBUL - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında "Kartal'dan Çınarcık'a yüzme etkinliği" gerçekleştirildi. Eylül ayında Yavru Vatan Kıbrıs ile Mersin arasında ki yüzme faaliyetine hazırlık niteliği taşıyan yüzme tahmini 10 saat sürecek.

28 Kilometrelik yüzü maratonu başladı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında sınır ötesi ve sınır içinde vatanın huzuru için görevi başında olan Mehmetçiğimize moral vermek amacıyla iki deneyimli isim olan Namık Eken ve İrfan Hattatoğlu gözetiminde Emre Seven ile Mustafa Aydoğdu, Yalova'nın Çınarcık ilçesine varabilmek için Kartal sahilden kulaç atmaya başladı. Yüzücülerden Mustafa Aydoğdu, "Bugünün önemine dair 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' biliyorsunuz; bizim için sınır ötesinde bu vatan için çarpışan askerlerimize selam ederim, bu yüzmemizle desteğimizi gönderiyoruz." derken bir diğer yüzücü Emre Seven tarihi kulaç öncesi şunları söyledi, "Bizim asıl hedefimiz Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzebilmek. Bugün Eylül ayındaki o geçişin bir test yüzüşünü yapacağız. Sedef ve Büyükadanın arasından geçip Çınarcık'a ulaşmaya çalışacağız. Bu bizim şu an ne pozisyonda olduğumuzu gösterecek. Mükemmel bir ekiple çalışıyoruz, Namık Eken hocam antrenmanlarımızı yazıyor, İrfan Hattatoğlu hocam teknik direktörümüz, Onur kaptan hangi dalga yüksekliğinde yüzeceğimizi söylüyor, Mustafa Aydoğdu abim hangi tempoda yüzeceğimizi söylüyor." diyerek heyecanını ifade etti.

Türk yüzücülüğünün efsane iki ismi yüzü öncesi açıklamalarda bulundu

Deneyimli antrenör İrfan Hattatoğlu, "Kıbrıs yüzmesi olacak Eylül ayında ona hazırlık açısından bu küçük bir meydan okuma aslında. İki sporcumuz birlikte mesafeyi yüzmeye çalışacak, açık denizde bu mesafeleri geçen sporcu sayısı sayılı. Daha önce Emre Seven, Manş'ı ve Cebelitarık'ı geçen bir yüzücümüz. Şimdi yeni bir hedefi var, Türkiye'de uzun süredir yapılmayan bir mesafe; Kıbrıs ve Mersin arasını yüzmek. Antrenmanlar son hızla devam ediyor bu da çok güzel bir test olacak. 28 kilometrelik bir mesafe, 10 saatte geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanırken Türk emekli Su Altı Taarruz komandosu, deniz dibinde 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness dünya rekoru kıran Türk rekortmen Namık Ekin, "Emre Seven yeni bir rekor kırmak istiyor, Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek. Kendisi de ada vapuru gibi zaten adaları da geçtikten sonra 29 kilometreyi tamamlayacak. Deniz asla hata kabul etmez, burada en büyük rakiplerimizden birisi hipotermi dediğimiz vücut ısımızın düşmesi biz de onu kolluyor olacağız. Emre hep söyler 'Bana kulacım kadar yakınsın' diyerek, uzun yüzüşleri var. Biz ona bu rekorda uzun süreli dayanıklılık antrenmanı yaptırmak istedik. Ben performans antrenörü olarak uzun süreli dayanıklılığını geliştirip bu süreçte de biraz hızlı olmasını sağlamak istiyorum." dedi.

Tarihi yüzmenin başlangıcı havadan görüntülendi

Sabahın erken saatlerinde Kartal, Dragos sahilde bir araya gelen sporcular ısınma hareketlerinin ardından Çınarcık'a varabilmek için ilk kulaçları atmaya başladı. Havadan da görüntülenen tarihi anlarda sporcuların denizdeki her olumsuzluğa hazırlıklı oldukları ve bir teknenin de yüzücülere güvenlik amacıyla eşlik ettiği gözlemlendi.

Çınarcık'a ulaşmak için ilk kulaç Kartal'dan atıldı

Kaynak: İHA

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