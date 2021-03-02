Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı

İstanbul'dan Çin'e ihracat yapan bir maden şirketi, göndermeyi taahhüt ettiği ham bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptı.