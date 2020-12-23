Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı. Tren personeli, Kars Garı'na varmadan önce Sarıkamış İstasyonu'nda durarak 22 Aralık Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla lokomotif önünde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Çin'e giden ikinci ihracat treni personeli, Kars'a giderken Sarıkamış İstasyonu'nda durarak Sarıkamış şehitlerini andı. Treni durdurarak, lokomotif önünde Türk bayrağı açan personel, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü ise, sosyal medya hesabı üzerinden, "ÇinTreniNerede2" etiketiyle Kars Sarıkamış'ta yer bildiriminde bulunarak, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" notuyla bu görüntüleri paylaştı.

İkinci ihracat treni de Kars'a ulaştı

Çin'e giden ikinci ihracat treni, 20 Aralık tarihinde Çerkezköy'den Çin'e gitmek üzere hareket etmişti. Ara istasyonlarda tren ihtiyaçlarının ve lokomotif değişimlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında Kars Sarıkamış İstasyonu'nda duran trenin personelleri, 22 Aralık Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri anmak için lokomotif önünde durarak Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Çin'e gitmek üzere hareket eden tren, karlı rayları aşarak Kars Garı'na ulaştı. Buradaki işlemlerinin ardından tren Gürcistan üzerinden yoluna devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı