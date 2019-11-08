Çin'den teknoloji firmalarını çekmek için yeni sistem

08.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:38

Çin yüksek karlı teknoloji firmalarını kote etmek için yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'in ülke dışında yer alan Çinli ve yabancı şirketleri kote etmeye yönelik yeni sistemi önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacak.Kaynaklar, yeni sistemde gelecek yeniliklerden birinin, geçen yıl pek çok şirketin kote olmasını engelleyen borsaya kote olmak için 200 milyar yuan olan alt eşiğin teknoloji şirketleri için 100 milyar yuana çekilmesinin de dahil olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA