Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın

06.08.2019 19:39

Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulundu.

Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm suçluları uyarıyoruz: Durumu yanlış okumayın ve sessizliğimizi zayıflık olarak yorumlamayın." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle