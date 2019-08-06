Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın

Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın

Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulunuldu

06.08.2019 19:39
Çin'den Hong Kong eylemcilerine sert tepki: Ateşle oynamayın

Hong Kong'da aylardır süren eylemlere karşı Çin'den sert tepki geldi. Sessizliğin zayıflık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Pekin, göstericilere 'ateşle oynamamaları' uyarısında bulundu.

Çin hükümetinin Hong Kong ve Macau İşleri Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm suçluları uyarıyoruz: Durumu yanlış okumayın ve sessizliğimizi zayıflık olarak yorumlamayın." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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