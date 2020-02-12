Çin'den 2 milyar 100 milyon dolarlık enerji yatırımı

12.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:17

Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 4,5'ğunu karşılayacak olan Adana'daki 2 milyar 100 milyon dolarlık Emba Hunutlu Enerji Termik Santrali inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Genel Koordinatör Kadir Kanat, "500-600 kadrolu, 300-400'de taşeron firmanın elemanı burada istihdam edilecek. İnşallah böyle bir devasa yatırımı 2022 yılında devreye alacağız" dedi.



Adana'nın Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesi'nde Çinli Shanghai Electric Power Co. ve Avic-Intl Project Engineering adlı şirketler ile iki Türk girişimcinin ortaklığı ile kurulan Emba Hunutlu Enerji Termik Santrali inşaatı devam ediyor. 2018 yılında temelleri atılan santral, 84,9 hektar alana kuruluyor. Tamamlandığında bin 320 MW kurulu güce sahip, yılda 11,5 milyar kilovat elektrik üretecek santralde 198'i Çinli 900'e yakın işçi vardiyalı olarak 7 gün 24 saat çalışıyor. Ayrıca santral tamamlandığında tamamen ithal kömüre dayalı olarak elektrik üretecek ve yeni nesil teknoloji sayesinde çevreye yaydığı gaz değeri doğal gazın çevreye yaydığı gaz değerinden daha az olacak. 2 milyar 100 milyon dolarlık santral, Çin'in Türkiye ve Orta Doğu'da yaptığı en büyük sabit sermayeli yatırım.



"Çok yüksek bir teknoloji"



Emba Elektrik Üretim A.Ş. Genel Koordinatörü Kadir Kanat, İHA muhabirine santral hakkında bilgi verdi. Santralde baca sisteminin kullanılmayacağını belirten Kanat, "Bu açıdan dünyada üçüncü olarak uygulanan bir teknoloji kullanılıyor. Şuanda baca sistemini tamamen kaldırmış vaziyetteler. İki tane soğutma kulesiyle bu sistem çalışacak. Şuanda bizim üretime geçtiğimiz anda atmosfere salacağımız NOx değerleri doğal gazın saldığı değerlerden daha düşük olacak. Bu çok yüksek bir teknoloji" diye konuştu.



"Ortalama bin kişiye istihdam"



Santralin 2020 yılının Mart veya Nisan aylarında üretime başlayacağını kaydeden Kadir Kanat, şunları söyledi:



"2018 yılının Temmuz ayında ilk kazma vuruldu. 2022 yılının Mart veya Nisan ayında üretime başlayacak. İlk üniteyi 2021'in Eylül veya Ekim ayında devreye almayı planlıyoruz. Ülkemizin yüzde 4-4 buçuk civarındaki enerji ihtiyacını karşılayacak ve verimi çok yüksek bir santral olacak burası. 500-600 arasında kadrolu istihdam sağlayacak ve bir takım taşeron firmaların elemanları da çalışacak onlarda 300-400 kişi civarında olacak."



"2022 yılında faaliyete başlayacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Çin'in Türkiye'ye büyük bir yatırım yaptığını vurgulayan Kanat, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten 2023 hedefleri için çok önemli bu santral. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye 2011 yılındaki girişimlerinde Çin'den yatırım geldi. İnşallah böyle bir devasa yatırımı 2022 yılında devreye alacağız" ifadelerini kullandı.



Kanat, şuanda çalışan yaklaşık 900 personelin 198'inin Çinli mühendis ve teknisyenlerden oluştuğunu, Çinlilerin Türklerin yapacağı işleri kendilerinin yapmadığını, o işleri Türklere verdiğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA