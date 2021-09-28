Çin'de yaygın elektrik kesintileriyle mücadele için önlemler alınıyor - Haberler
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Çin'de yaygın elektrik kesintileriyle mücadele için önlemler alınıyor

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Çin'de yaygın elektrik kesintileriyle mücadele için önlemler alınıyor

Çin, geniş çaplı kesintiler nedeniyle oluşan enerji ihtiyacını karşılayarak ekonomik ve sosyal istikrarın devamını sağlamak için bir dizi önlem aldı.

Çin, geniş çaplı kesintiler nedeniyle oluşan enerji ihtiyacını karşılayarak ekonomik ve sosyal istikrarın devamını sağlamak için bir dizi önlem aldı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), elektrik kesintileriyle ilgili saha çalışmaları yapılması ve enerji tasarrufu tedbirlerinin iletilmesi için Pekin, Hubei, Tiencin, İç Moğolistan ve Heylongciang'a ekipler gönderildiğini açıkladı.

NEA ekipleri yerel yöneticilere, kömür stokunun, halkın ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere enerji ihtiyacı için kullanılması gibi bir dizi bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan, elektrik kesintilerinin vurduğu ülkenin kuzeydoğusundaki enerji şirketleri, maden işletmecileriyle kömür temin edilmesi konusunda uzun ve orta vadeli anlaşmalar yaptı.

Çin elektrik idaresinden kapsamlı tedbirler açıklaması

Çin'in en büyük kamu şirketi Çin Devlet Şebeke Kurumu, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve elektrik kesintilerinin önlenmesi için kapsamlı tedbirler alınacağını kaydetti.

Şirket, enerji dağıtımını güçlendireceklerini ve enerji şirketlerinden gelen tüm elektrik jeneratörlerinin şebekeye bağlanmasını sağlayacaklarını duyurdu.

Eyaletler arası elektrik enerjisinin koordine edileceği ve elektriğin ihtiyaç görülen bölgelere yönlendirileceğini vurgulayan şirket, elektrik tüketimini izleme faaliyetlerini artıracaklarına da işaret etti.

Şirket ayrıca, hükümet tarafından oluşturulan enerji kaynağı ve tüketim planlarını sıkı bir şekilde uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

Çok sayıda fabrikada üretim durma noktasına gelmişti

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning, Cilin ve Heilongjiang eyaletlerinde dün yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, bölgede hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda fabrikada üretim durma noktasına gelmişti.

Elektrik kesintisi, 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemesinin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste üretimin durmasına neden olmuştu.

Enerji şirketleri ve uzmanlar, bir süredir Çin'de etkili olan elektrik kesintilerinin 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceği ve üretimde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Çin, elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden elde ederken, elektrik kesintisinin, artan kömür fiyatları ve azalan kömür stokları nedeniyle yaşandığı ifade ediliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 yıl içerisinde karbon emisyonunu rekor seviyede azaltma vaadinde bulunmuştu.

Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük ölçüde kömüre bağımlı.

Dünyada kömürün yarısı Çin'de yakılırken, ülke, halen 40 ila 50 yıllık ömre sahip çok sayıda kömür yakıtlı enerji santraline ev sahipliği yapıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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