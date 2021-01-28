Çin'de köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı
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Çin'de köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı

28.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:30
Çin'de köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı

Çin'de kalp hastalığıyla mücadele eden Shao'nun (56) köpeği hastane odasının kapısından bir an olsun ayrılmıyor.

Çin'de kalp hastalığıyla mücadele eden Shao'nun (56) köpeği  hastane odasının kapısından bir an olsun ayrılmıyor. Mao Mao'nun sahibine olan vefasını gösteren o anlar ülkede viral oldu.

Çin'in Henan eyaletindeki Xinxiang kentinde yaşayan Shao adlı kişi, kalp rahatsızlığı nedeniyle 14 gündür hastanede yatıyor. Shao'ya hastanede en büyük desteği öpeği Mao Mao veriyor. Mao Mao adlı köpek ventilatör yardımıyla uyuyabilen sahibine olan vefası ise hastane yetkililerini de şaşırttı. Sevimli köpek, hastane odasından bir an bile ayrılmadan sahibininin iyileşmesini bekliyor.  Sevimli köpeğin sahibine olan sadakatini gösteren video ise, ülkede binlerce kişi tarafından beğenildi. Golden Retriever cinsi köpek, sahibi Shao'na sadakati ile insanlara taş çıkardı.

"VENTİLATÖRÜ ÇIKARDIĞIM AN KIZGIN BİR İFADE GÖRÜYORUM"

Yerel medyaya konuşan Shao, "Ventilatörü ne zaman taksam, bir şey sezmiş gibi görünüyor. Sanki hasta olduğumu biliyormuş gibi. Ventilatörü kısa süreliğine çıkıyordığım an ise yüzünde kızgın bir ifade görüyorum" dedi.


Çin'de köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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