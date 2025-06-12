ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? 11 HAZİRAN 2025
Her hafta milyonlarca kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 11 Haziran 2025 tarihli sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından, şanslı numaralar ve kazananlar merak konusu oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, merak edilen tüm bilgiler…
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından, şanslı numaralar ve talihlilerin kimler olduğu büyük merak uyandırdı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, şanslı numaralar hangileri? İşte, 11 Haziran 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı linki ve detaylar...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
11 Haziran 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, canlı yayınla birlikte açıklandı ve Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. Haftanın ikinci çekilişi, Sisal Şans tarafından noter gözetiminde düzenlendi ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayınlandı.
Canlı çekilişin hemen ardından kazanan numaralar belli oldu. Ancak bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 353 milyon 258 bin 453 TL devretti. Şanslı numaralardan 5 tanesini bilen 4 talihli, kişi başı 3 milyon 121 bin 233 TL 55 kuruşluk büyük bir ikramiyenin sahibi oldu.
Çekiliş sonrası gözler, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Sonuçlar, resmi adresi üzerinden hızlı bir şekilde sorgulanabiliyor. Kazanan numaraları öğrenmek ve ikramiye durumunu kontrol etmek isteyenler, online sistemden bilet bilgileriyle sorgulama yapabilir.