Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği

14.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:38

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü'nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü'nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü gökyüzünün mavisiyle birleşince atlı kızak gezintisi yapan vatandaşlar masalsı bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Kars'ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesinde donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla kaymak için gelen vatandaşlar, ortaya çıkan doğa manzara karşısında cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Mavi ile beyazın bütünleştiği göl üzerinde atlı kızağa binen vatandaşlar, daha önce Çıldır Gölü'nü hiç bu kadar güzel görmediklerini belirttiler.

"Üşümekle beraber keyif aldık"

Kars'a gezmek için geldiğini ifaden vatandaşlar, "Üşümekle beraber çok keyif aldık. Yaz mevsiminde de gelmiştik. O zamanlar tabii buralar göl halindeydi. Şu an oranın bu halini görmek tabii ki çok güzel" dediler.

Atlı kızak gezintisi yaptıklarını belirten bir vatandaş, "Çok güzel bir yer, her geldiğimizde uğruyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Görüntü şahane, kızakla hareket etmek ayrı bir duygu, çok fazla heyecanlanmadık. İlk başta tabii ki heyecan oluyor" diye konuştu.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonun da uzamasına neden oldu. Çıldır Gölü'nde atlı kızak devam ediyor. - KARS

Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği
Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta mavi ile beyazın büyüleyen güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:40:01. #1.14#
title