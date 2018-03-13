Çiftlik Bank Mağdurları, Kamyonlarda Tesise Gelip Hayvan Almak İstedi (3)

EYLEM SONA ERDİ

Gece saatlerine kadar tesis önünde beklemeye devam eden kalabalık askeri görevlilerin uyarılarıyla tesisten ayrıldı. Askeri yetkililer, yarın Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün konu ile ilgili açıklama yapacağını ve firma hakkında yasal süreç başlatılacağını, mağdurların da firma hakkında dava açabileceklerini belirtti. Kamyonlara yüklenen bazı hayvanlarda Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle geri indirilip, tesise koyuldu.

"AKRABAM TARAFINDAN KANDIRILDIM"

Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın'ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, "Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR'ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki, 'Kişi başı 3'er tane hayvan dağıtıyorlar'. Antalya, Ankara, İzmir'den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldım" dedi.

"PARALAR GÜME GİTTİ"

Bir başka mağdur Emrah Arslan ise yaptığı açıklamada, "Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar, mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti." şeklinde konuştu.