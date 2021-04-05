ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ
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ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ

SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma havanı, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma havanı, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.

İlçeye bağlı Ovacık Köyü'nde çifti K.S. (38), traktörle tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede tarladaki malzemenin MKE üretimi 81'lik olarak nitelendirilen aydınlatma havanı olduğu saptandı. Dron ile de tarama yapılan bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri gönderildi. Mühimmat, özel kıyafetli patlayıcı imha uzmanınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ
ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ
ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ
ÇİFTÇİNİN TARLADA BULDUĞU AYDINLATMA HAVANI İMHA EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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