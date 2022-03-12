Çiftçilere ayçiçeği bilgilendirmesi

Tekirdağ il genelinde tarım arazilerinin etkin kullanımı projeleri çerçevesinde çiftçilerle çeşitli toplantılar düzenleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesinde çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda çiftçilere, İl Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri" kapsamında yürütülen acı bakla, yeşil gübreleme, yerli ayçiçeği tohumu vb. projeler hakkında bilgiler verilerek projeler ile ilgili yapılan çalışmalar anlatıldı. Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde belediyelerle iş birliği halinde uygulamaya konulan "Zirai İlaç Ambalajlarının Toplanması" konusunda farkındalık oluşturmak ve üreticilerin cezalı duruma düşmemesi için nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen tarımsal desteklemelerin son durumu ile mera çalışmaları hakkında üreticilere bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca üreticilerden gelen çeşitli konulara ilişkin soru ve talepler dinlenerek sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunuldu.

İl Müdürü Öcal, toplantı sonrasında Safaalan Mahallesinde bulunan organik solucan gübresi üretimi yapan işletmeyi ziyaret etti. İşletme sahibi tarafından, İl Müdürü Öcal'a üretim sürecinde yapılan iş ve işlemler ile ürün pazarlama konularında bilgiler verildi.

Ardından Safaalan Mahallesi içinde yöresel ürünler satışı yapan işletmeyi ziyaret eden Öcal, burada satışı yapılan yöresel ürünlerin tedariki, paketlenmesi ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Oktay Öcal, çiftçi ziyaretleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Semetli Mahallesi'nde üreticilerimizle bir araya geldi. Toplantıda; İl Müdürlüğünce yürütülen bitkisel ve hayvansal üretim projeleri hakkında bilgiler verildi. Çiftçilerin talepleri dinlenerek mera çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi