Cıbıltepe Kayak Merkezi yeniden beyaza büründü
Karlı dağlardan görüntü Beyaza bürünen Cıbıltepe kayak merkezinden görüntüler Sarıçam ormanlarında açan çiçekler Çayırlık alanda otlana angıt ve yeşilbaş ördekler KARS - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, bahar ayında...
24.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:28
Karlı dağlardan görüntü
Beyaza bürünen Cıbıltepe kayak merkezinden görüntüler
Sarıçam ormanlarında açan çiçekler
Çayırlık alanda otlana angıt ve yeşilbaş ördekler KARS - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, bahar ayında yağan karla yeniden beyaza büründü.
Kaynak: AA