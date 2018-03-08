Çib Başkanı Ekinci: "Trump'ın Muafiyet Vermesi Durumunda Türkiye Oyun Dışında Kalır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tüm dünyanın tepki gösterdiği çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi yasasını bu akşam imzalaması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci: "Trump'ın Kanada ve Meksika'ya muafiyet vermesi durumunda Türkiye oyun dışında kalır" dedi.

Çelik sektörü dünya ticaret savaşlarına işaret eden Section 232 yasası ile ilgili alınacak karara kilitlendi. ABD Başkanı Trump'ın, 'çelik vergisi' düzenlemesini bugün imzalaması bekleniyor. Tüm dünyadan tepkilerin gelmeye devam ettiği yasa tasarısı ile ilgili son gelişme ise kesin olmamakla birlikte Trump'ın Meksika ve Kanada'ya NAFTA görüşmelerinde kaydedilen ilerlemelere göre çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerden 30 günlük muafiyet sunma ayrıcalığı oldu.

Section 232 yasasının yankıları devam ederken Türk çelik sanayicilerine destek Amerika Uluslararası Çelik Enstitüsü (American Institute for Internatiol Steel) Başkanı John D. Foster'dan geldi. John D. Foster, Kurumu ve kaliteli çelik kullanan tüm Amerikalı üreticiler adına ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta Türk çelik üreticilerinin kaliteli üretim ve adil fiyatlandırma yaptıklarına dikkat çekerek Türk çelik sanayinin Section 232 kapsamındaki tarife ve kotalardan muaf tutulmasını istedi.

"Bazı ülkeleri ayırıp diğerlerine vergi getirmek daha kabul edilemez bir durum"

ÇİB (Çelik İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesinin doğru olacağını belirterek, "Haksız yere yürürlüğe alınmaya çalışılan korumacı önlemleri dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Konu ile ilgili farklı pek çok senaryo konuşuluyor. Son olarak ABD'nin iki komşusu Meksika ve Kanada'nın vergiden muaf tutulabileceği gündeme geldi. Eğer vergi konacaksa tüm ülkelere eşit bir şekilde vergi getirilmesi en doğrusudur. ABD'nin, yüzde 25'lik vergiyi tüm dünyaya uygulaması durumunda sektörümüzün ABD'ye ihracatı zorlansa da devam eder ancak yasa baştan sona haksız olsa da bazı ülkeleri ayırıp diğerlerine vergi getirmek daha da kabul edilemez bir durum. Kanada'ya ve Türkiye ile aynı ürün gamında olan Meksika'ya muafiyet tanınırsa, bu uygulamanın geçerli olduğu süre boyunca Türkiye oyun dışına itilecektir. Bu aynı zamanda ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerinde onarılması güç bir yara açacaktır" diye konuştu.

"Gerektiği durumda misilleme yapılacaktır"

Türkiye'nin de kendi önlemlerini alacağını belirten ÇİB Başkanı Ekinci, şu ifadeleri kullandı: "Dünya ticaret savaşlarından söz edilen böyle bir ortamda Amerika ne yapacak diye durup beklemiyoruz. Tüm platformlarda sesimizi yükseltiyor, kararın haksızlığını dile getiriyoruz. Çelik sektörü temsilcileri olarak Ekonomi Bakanlığı yetkililerimizle bir araya gelip neler yapabileceğimizi görüştük. Bakanlığımızın da açıkladığı üzere Türkiye, DTÖ nezdinde AB ile birlikte hareket etme kararı aldı. En doğrusu da budur. Gerektiği durumda misilleme yapılacaktır."

"Bu yanlıştan en kısa sürede dönüleceğine inanıyoruz"

Türk çelik sektörünün kaliteli üretimden ve adil fiyatlandırmadan yana olduğunu belirten Ekinci, "Amerika'ya önemli oranda çelik ihraç ediyoruz. Ürün kalitemiz ve fiyatlarımız tercih edilmemizde en önemli etken. Yasa ile ilgili ABD'de çeliği girdi olarak kullanan sektörlerde de sesler yükseliyor. Otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, inşaat gibi çeliği girdi olarak kullanan sektörler de bu karardan son derece rahatsız. Section 232'de imzalar atılmadan hemen önce sektörün öncü kuruluşlarından Amerika Uluslararası Çelik Enstitüsü Başkanı John D.Foster'ın Başkan Donald Trump'a mektup yazarak Türk çelik üreticilerinin yasadan muaf tutulmasını istemesi bizler için önemli bir gelişmedir. Bu karardan yalnızca yasa ile birlikte karları daha da yükselecek ABD'li çelik üreticilerinin memnun olduğu ortadadır. Ancak biz bu yanlıştan en kısa sürede dönüleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL