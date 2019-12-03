: CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar

03.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Konuşmasında 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısına değindi.

Hain saldırıda 39'u polis olmak üzere toplamda 46 kişinin hayatını yitirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, saldırının ardından açılan bağış kampanyasında 52 milyon TL para toplandığını söyledi. "Bu paralar nereye gitti?" diyen Kılıçdaroğlu, elindeki belgeyi göstererek Beşiktaş'taki saldırıda çocuklarını kaybeden bir aileye 121 lira aylık bağlandığını belirtti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı günü Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti ki Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu.

Man Adası'nda 1 sterline kurulan şirketin 15 milyon dolara ulaşan para trafiği vardı. Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in dünürü Osman Ketenci'nin aldığı paralar vardı. Bunların tamamını belgeleriyle açıkladım.

"MİLİTAN HAKİMLERİ ATADI"

Erdoğan hakkımda dava açtı. Davayı düşüren hakimleri görevden aldı. Yerine militan hakimleri atadı. Ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş tazminata mahkum etti. Ama ben haklıyım, Allah'ın huzurunda da insanların vicdanında da ben haklıyım.

"BU BELGELERİ KİMSE YALANLAMADI"

Bir daha söylüyorum, yeniden söylüyorum, söylediğim her cümle, kullandığım her belge yüzde yüz doğrudur. Zaten hiç kimse de bu belgeleri yalanlamadı. Hiç kimse!

82 milyonun huzurunda bir kez daha soruyorum: Senin ailenin 15 milyon dolarlık servet elde etmene sebep olan şirket hangi şirket? Türkiye Cumhuriyeti Devletine vergi ödememek için Man Adası'nda bir şirket kuruluyor ve para Türkiye'ye vergisiz geliyor!

"AÇMAZSANIZ NAMERTSİNİZ"

Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince yeniden tazminat davası açacağız diyorlar. Açmazsanız namertsiniz! Ben bütün davaları kazanacağım.

"KİMSEDEN KORKMUYORUM"

Hem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi vermemek için dolaplar çevireceksin. Kimseden korkmuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım. Man Adası'nı tekrar hatırlattığı için Erdoğan'a teşekkür ederim.

15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti?

"ETHEM SANCAK ÇANTACIDIR"

Erdoğan'ın ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor. Erdoğan ailesinin devletten nasıl beslendiğini herkese anlatacağım. Talip Öztürk kim dedim, dut yemiş bülbüle döndü. Cevap versene. Ethem Sancak çantacıdır. Tank Palet Fabrikası'nda esas iş Talip Öztürk'te.

"52 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLADILAR 121 TL AYLIK BAĞLAMIŞLAR"

Bir belgeyi size açıklamak isterim değerli arkadaşlarım. 2016'daki terör saldırısında bir aileye, çocuğunu kaybetti diye terör mağduru diye aylık bağlıyorlar. Aylık diyeceksiniz ki 'Herhalde bir 3-4 bin TL vardır' diyeceksiniz. 121 lira 96 kuruş. 52 milyon TL para topladılar, bağladıkları aylık 121 lira 96 kuruş. Şimdi Saray'da oturanlara seslenmek isterim. Sizde vicdan var mı? Sizde ahlak var mı? Sizde namus kavramı nedir? Nedir namus kavramı?"

Haber Videosu