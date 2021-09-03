CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi
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CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi

CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de ekonominin durumunun, AK Parti'nin açıklamalarının tam tersi olduğunu söyleyen Öztunç, "Ekonomi bitmiş durumda, millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Elektriğe de zam geliyor ve AK Parti 'büyüdük' diyor. Her 'doğal gaz bulduk' yalanını ortaya attıklarında, doğal gaza zam yaptılar. Bunlar yalancı iktidar. AK Parti demek, zam demektir. İşleri, güçleri zam yapmak. Doğal gaza bir yılda yapılan zamlara bakın. Elektriğe yapılan zamma bakın gazeteci arkadaşlar, fatura ödemiyor musunuz? Vatandaş fatura ödemiyor mu, görmüyor mu? Tayyip Erdoğan'ın sarayda keyfi yerinde. Tayyip Erdoğan doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödemiyor, sarayda yaşıyor. 'Her şey çok güzel, hayat güzel. Her şey ucuz, milletin keyfi yerinde' diye düşünüyor ama millet inim inim inliyor bunların elinden. Artık gidiyorlar, anketlerde bunu gösterdi" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi - Haberler
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