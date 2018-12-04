CHP'li Akın Çiftçilerin Sorunlarını Dinledi

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Ziraat Odası Başkanı Sami Sözatı ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Akın, kalkınmayı köylerden başlatacaklarını söyledi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Ziraat Odasını ziyaret etti. Başkan Sami Sözat'tan çiftçilerin sorunlarını dinleyen Akın hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. İlk oda ziyaretlerine Ziraat Odasından başladıklarını hatırlatan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın "Kalkınmayı köyden çiftçiden başlatacak bir kardeşiniz olarak buradan başladık. Eğer köylümüzü, çiftçimizi hayvancımızı kalkındıramazsak esnafımızı kalkındıramayız. Esnafımızı kalkındramazsak eşrafımızı kalkındıramayız. Köylünün milletin efendisi olduğunu da özümsemiş bir kardeşiniz olarak 4 senedir milletvekilliği dönemimde köylümüz ve çitfçimiz üzerine çalışmalar yaptım. Balıkesir'de köylerin nüfusu müthiş derece azalıyor. Çiftçilerimiz ekiyor toprakta ürün kalıyor. Sütçü sütünü sağıyor ama satacak yer yok. Bu ülkede süt üreticisi sütünü dökme noktasına geldi. Etimiz Türkiye'de bir marka ama marka demekle marka olunmuyor. Her şeyin bir stratejisi var. Bunların hepsi birleşecek ve sonun da sözümüz söz. Benim başkanlığımda köylümüz, çiftçimiz hayvancımız kazanacak. Çünkü kalkınmayı köyden başlatacağız. Hayvancılığımızın sütümüzün değerlendirilip katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi lazım. Kooperatifciliği de genişletmemiz lazım. Bunlar için bütün projelerimizi hazırladık"dedi..

En çok kazanacak köylümüz olacak

Balıkesir'in Türkiye'nin en stratejik noktasında bulunduğunu belirten Ahmet Akın "İstanbul, İzmir, Bursa'nın tam ortasında duruyor Balıkesir. Aslında Türkiye'de merkez Balıkesir'dir. Çünkü bir projemiz var adı 'Merkez Balıkesir'. Lojistik, ulaşım, yönetim ve tedarik olarakda merkez. Projelerimizin esasında en çok kazanacak köylümüz olacak.Atatürk köylü milletin efendisidir derken, kalkımanın kırsaldan başlayacağını anlatmak için sözlemiştir bu sözü. Bizde kalkınmayı kırsaldan başlatarak o boşalan köylerimizde yeniden yaşanmasını sağlamak için sadece oyun parlı değil orada oynayacak çocuklarıda getireceğiz. Sulamada yüksek maliyetlerle ilgili olarak çözümlerimiz hazır. İlk hedefimiz kalkınmayı köyden kırsaldan başlatmak"şeklinde konuştu.

Hiç bir zaman partici olmadım, hep harbici oldum

Balıkesir'in hizmetkarı olduğunu ve bunun öncelikle bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Ahmet Akın "Benim başkanlığımda ötekimiz olmayacak. Hiç bir zaman partici olmadım, hep harbici oldum. Çünkü harbicilikle bu şehri yöneteceğiz. Harbicilikle AK Partili, MHP'li, İYİ Partili kardeşlerimi kucaklayacağız. Hep beraber biz büyük bir aile olacağız derdimiz bu. ve ben hayırlı evlat olacağım onun size sözünü veriyorum. Çünkü annem babam yok sizler benim ailemsiniz. Ziraat Odası Başkanımız Sami Sözat ve taraflarla bir araya geleceğiz beraber yönetip sorunlara çözüm bulacağız. Ortak akılla hareket edip çözüme hızlı gideceğiz. Ben yaptım oldu mantığı bu şehre her zaman kaybettirmiştir. Ben yaptım oldu mantığı değil, biz yaptık iyi oldu dedirteceğiz"dedi.

Emek sizden malzeme bizden

Kadınların iş hayatında daha aktif hale gelerek ekonomiye katkıda bulunmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ahmet Akın "Köylerimizde kadınlarımızın daha aktif olması için, kadınlarımızın da evlerine hizmet etmesi için çalışması için projeler yapıyoruz. Kadınlarımıza emek sizden malzeme bizden diyeceğiz. Kadınlarımızın çalışmasını imkan tanıyarak onlarında katma değer yaratması sağlayacağız. Balıkesir tarım ve hayvancılık kenti malesef her geçen gün geriye doğru gidiyor. Köylerimizde ki nüfus gidere azalıyor bu çok acı bir şey. Tüm gıda üretici kooperatiflerinin tedariğini sağlayacağız. Direk köy pazarları kurup, köyde üretilenin aracısını azaltarak direk satılması için projelerimiz hazır. Benim sizlere gerçek anlamda vefa ve hürmet borcum var. Ayrıca benim sizlere hizmet borcum var. Bu hizmeti, bu vefayı bu hürmeti sizlere ödemem için bu evladınıza fırsat verin. Sözüm söz sizi mahçup etmeyeceğim ama size ihtiyacım var"şeklinde sözlerini tamamladı. - BALIKESİR