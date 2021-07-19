CHP İzmir İl Teşkilatı bayramlaştı
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CHP İzmir İl Teşkilatı bayramlaştı

CHP İzmir İl Teşkilatı bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kültürpark'taki İzmir Sanat'ın bahçesindeki programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin esnetilmesiyle uzun bir aradan sonra yüz yüze bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yücel, "martın sonu bahar" diyerek yerel seçimlerde birçok belediyeyi kazandıklarını ifade ederek, CHP'li belediyelerin salgın sürecinde yaptıklarının ortada olduğunu kaydetti.

Bir süredir birilerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını tartıştığını kaydeden Yücel, "Ben sadece bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önde, biz arkasında bu ülkeye demokrasi ve adalet getirmek için emin adımlarla yürüyoruz. Tabi ki Millet İttifakı paydaşları ve tüm dostlarımızla birlikte." diye konuştu.

Programda CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da konuşma yaparak teşkilatın bayramını kutladı.

Salgın tedbirleri kapsamında tokalaşarak bayramlaşma yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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