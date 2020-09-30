CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraberdir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraberdir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, ekonomiye yönelik değerlendirmelerini, açıklamasını aylar öncesinde yapması gerektiğini savundu.

Albayrak'ın açıklamasında, ekonomideki çıkışın V harfine benzeyeceğini belirttiğini anımsatan Özkoç, tarif edilen çıkış için üretim yapılması, kur dengesinin doğru şekilde kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Özkoç, bunun için eğitimin, ihracatın artması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kara tabloyu kendileri yarattılar. 2020 yılında büyüme önceki ekonomik programda yüzde 5'ti. Yeni açıkladıkları ekonomik programda bu büyüme, yüzde 3'e çekilmiş. TÜFE, önceki programda yüzde 8,5'tu, şimdi yüzde 10,5'e çıkmış. İşsizlik önceki programda yüzde 11,8'di, şimdi 13,8'e çıkmış. Cari açığın milli gelire oranı önceki programda yüzde 1,2'ydi, şimdi 3,5'e çıkmış. Bütçe açığının milli gelire oranı önceki programda yüzde 2,9'du, şimdi yüzde 4,9'a çıkacak denmiş. Damat, konuşmasında 'meydan okuyoruz' demiş ama bu programla kime meydan okuyor merak ediyorum." dedi.

İktidarın yaşanan olumsuzluklar karşısında hep dış güçlerden bahsettiğini öne süren Özkoç, okunan meydanın dış güçlere değil, millete okunduğunu iddia etti.

Eğitim sisteminin, EBA'nın çöktüğünü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çaresiz olduğunu, eğitimdeki çöküşü başta Milli Eğitim Bakanı'nın izlediğini iddia eden Özkoç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız eğitim alamıyor. Parası olan eğitim alıyor, çocuklarına özel hocalar tutuyor. Bu durumda yapılan açıklamalara Milli Eğitim Bakanı hiç ses çıkartmıyor. UNESCO verilerine göre ekonomik düzeyi yüksek ülkelerin hepsinde okullar açık. Neden Türkiye'de okullar açık değil? Çünkü 18 yıldır, önceliğimizi, eğitime, altyapıya, Türkiye'yi hazırlayacak geleceğe yatırım yapmadık. Hala okullara dezenfektan, çocuklara maske dağıtmayı beceremeyen bir iktidar, iktidarda kalabilir mi? ABD'ye maske, tıbbi cihazlar gönderiyorsun, diğer ülkelere, 'Türkiye büyük ülkedir' diyorsun... Yahu kendi ülkene baksana, çocuklarına baksana, kendi geçimini sağlayamayan ailelere baksana, eğitim sistemi çökmüş ona baksana."

"Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali bölgemizde kanayan bir yaradır"

Özkoç, bugün CHP'li bazı milletvekilleriyle Azerbaycan Büyükelçisi'ne bir ziyaret gerçekleştireceklerini, CHP Grubu'nun Azerbaycan'a karşı desteğini ileteceklerini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu, büyükelçilik nezdinde bir kez daha kınayacaklarını vurgulayan Özkoç, "Yaşananın, uluslararası hukuka aykırı bir terör olayı olduğunu bir kere daha vurgulayacağız. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali bölgemizde zaten kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgalin artık bitirilmesi gerekmektedir. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraberdir." diye konuştu.

Özkoç, Anayasa Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı da değerlendirdi. Berberoğlu'nun düşürülen milletvekilliğinin yeniden iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Gerekçeli kararı görmemiz lazım" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, "Yasalara o kadar saygılıydınız Anayasa Mahkemesinin alacağı kararı neden beklemediniz? Berberoğlu'nu bir kez daha bir hak ihlaline uğratmayın, gereğini yapın ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini derhal kendisine iade edin." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen