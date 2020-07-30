CHP Grup Başkanvekili Özel'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Türkiye'yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye'yi bu alanda küme düşen 4. ülke yapmak oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Türkiye'yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye'yi bu alanda küme düşen 4. ülke yapmak oldu." dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katılan Özel, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın da geçmişte Türkiye'ye benzer şekilde sosyal medyaya yönelik bir düzenleme hazırlığı içinde olduğunu ancak bazı riskleri görüp bundan geri adım attığını söyleyen Özel, hükümetin, sosyal medyada verilerin depolanmasıyla ilgili konuları vatandaşları adına daha güvenli konuma getirmek yerine tüm sosyal mecraları kapatmayı ya da kısıtlamayı tercih ettiğini öne sürdü.

Özel, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye'yi bu alanda küme düşen 4. ülke yapmak oldu. Yani Kuzey Kore, İran ve Çin... Bu ülkelerde bu sosyal ağ sağlayıcılar yok. Benzer kanunlardan sonra çekilip gittiler. Bu alanda küme düşen 4. ülkeyi merak ediyorduk, 4. takım Türkiye oldu. Biz Türkiye'ye bu kötülüğü yapanları, Z kuşağına şikayet ediyoruz."

Kaynak: AA