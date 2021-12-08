CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekili Erol'dan Gülbay'a başsağlığı telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekili Erol'dan Gülbay'a başsağlığı telefonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekili Erol'dan Gülbay'a başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, oğlunun hayatını kaybetmesi nedeni ile önceki dönem İl Başkanı Ethem Gülbay'ı arayarak taziyelerini iletti.

ELAZIĞ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, oğlunun hayatını kaybetmesi nedeni ile önceki dönem İl Başkanı Ethem Gülbay'ı arayarak taziyelerini iletti.

CHP Elazığ eski İl Başkanı Ethem Gülbay'ın oğlu 35 yaşındaki Baykal Gülbay, hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hayatını kaybeden Baykal Gülbay'ın babası, önceki dönem CHP Elazığ İl Başkanı Ethem Gülbay'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Gülbay, desteklerinden dolayı Kılıçdaroğlu ve Erol'a teşekkür etti. - ELAZIĞ

Hurdadan aldığı ciplere 100 bin lira masraf yaptı! Araçların son halini görenler gözlerine inanamıyor

Hurdadan aldığı ciplere 100 bin lira masraf yaptı! Araçların son halini görenler gözlerine inanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title