CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı

05.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Sekin'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıl önce bugün İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını önlemek için kendi canını siper eden ve teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i ve yurdumuzu yaşatmak için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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