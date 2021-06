CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Muş'ta

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası heyeti Muş'ta çeşitli ziyaretlerde bulunup, partisinin ekonomi ve esnafla ilgili görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Bitlis'in ardından Muş'u ziyaret etti. Öztrak ile Ağbaba'nın yanı sıra milletvekilleri Çetin Osman Budak, Tahsin Tarhan, Ayhan Barut, Bekir Başevirgen, Polat Şaroğlu, Yüksel Mansur Kılıç, Abdurrahman Tutdere, Tekin Bingöl, Mürsel Alban, Özgür Karabat, Cengiz Gökçel, Sevda Erdan Kılıç, Bedri Serter, Gökhan Zeybek ve parti meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Hakan Uyanık'ın yer aldığı heyet, ilk olarak bir otelin toplantı salonunda kahvaltı programında kentteki parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Veli Ağbaba, "Ocak-Mayıs aylarında 40 bin esnafın kepenk kapattığını biliyoruz. Bu yılın ilk beş ayında ortalama her ay yaklaşık 8 bin esnafımız iflas etmiş durumda. 2020 Mart ayı, yani pandeminin başladığı aydan 2021 yılının mayıs ayına kadar kapanan iş yeri sayımız 140 bine yükseldi. Buna Ticaret Odası'na kayıtlı esnaflar hariçtir. Esnaf için 1 Haziran'da normalleşme başlandığı söylendi ama halen bir normalleşmenin başladığı söylenemez. Maalesef öngörülemez bir yönetimle karşı karşıyayız. Hem ekonomik hem de sağlık alanında ne yapacağını bilmediğimiz, şeffaf olmayan ve kimseye güven vermeyen bir yönetim ile karşı karşıyayız. Keyfi kararlarla, kararnamelerle yönetilen bir ülke haline geldik" diye konuştu.'MARKETLERE DİSİPLİN GETİRİLMELİ'Marketler zincirine mutlaka sınır getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ağbaba, "Esnafın adeta düşmanı olan yedi kollu canavar dediğimiz üç harfli marketlerde bir disiplin getirilmelidir. Onları adeta esnafı yok eden terör olarak görüyoruz. Türkiye'de son dönemde en çok gelişen üç harfli zincir marketlerdir. Cep telefonundan, bilgisayarına kaleminden defterine her şeyi satıyor. Kırtasiyeci yok olmak üzere. Eskiden sadece mahallelerde birer tane vardı şimdi her mahallede üçer beşer tane var. Bunlara da mutlaka sınır getirilmelidir" dedi.Ağbaba, Türkiye'de işsizliğin en fazla olduğu illerden birisinin de Muş olduğuna dikkat çekti.'BURASI NİYE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR'Ekonomide sıkıntılar olduğunu bu sıkıntıların aşılabilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatan Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söyledi: "Açık söyleyeyim, iş başında bulunan hükümetin ülkede ne olup bittiğinden çok da fazla bir haber i yok. Bizler de muhalefet olarak şunu yapın, bunu yapın diye önerilerde bulunmak zorunda kalıyoruz. Bugün işsizlik rakamları açıklanmış, yeni iş tanımlı işsizlik dediğimiz işsizlik rakamları geçen yıla göre artmış. 9 milyon 517 bini bulmuş. İşsiz sayısındaki artış 622 bin kişi, yani işsizlik bütün şiddetiyle kasıp kavuruyor. İşsizliğin en önemli problem olduğu yerlerden bir tanesi de dünden beri gezmekte olduğumuz 3 tane ilimiz, Muş da bunların içinde. Muş'la ilgili rakamlar nedir diye baktığım zaman benim gördüğüm en çarpıcı rakam şu: Muş'ta çalışma çağında olan insanların sadece yüzde 39'u iş gücü piyasasında, korkunç bir işsizlik. Yani Türkiye'nin dünya ile kıyasladığınız zaman istihdamda olan nüfusu son derece düşük ama Muş'ta çok daha düşük. Oysa Muş'a baktığınız zaman son derece bereketli toprakları var. Ulaştırma ağıyla ilgili baktığınız zaman yine her yere en kısa zamanda ulaşabilecek bir jeostratejik konuma sahip ama Muş'ta kaç tane fabrika var diye baktığımda, geçen senenin rakamlarına göre sadece 5 tane fabrika var. Belki bir tane daha ilave olmuştur. Muşlular çok üzgün, kırgın, dargın. Bugün dünyanın her yerinden sermaye Türkiye'nin çeşitli taraflarına gönderiliyor ama Muş'a doğru düzgün bir turizm yatırımı yapmak, turistlerin gelmesini sağlayacak olan bir yabancı sermaye hiçbir şekilde gelmiyor. Burası niye üvey evlat muamelesi görüyor?" ifadelerini kullandı.'MUŞ'UN ÇOK FAZLA DESTEĞE İHTİYACI VAR'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Muş ziyaretini eleştiren Öztrak, "İktidar partisinin bugün yönetimde bulunan partinin Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı bugün Muş'a niçin gelmiş? Halk ekmek fabrikası açmak için gelmiş, İstanbul'da halk ekmek satışını yasaklıyorlar, buraya geliyorlar halk ekmek fabrikası açıyorlar. Muş'ta da halk ekmek fabrikası açın ama çok daha fazla fabrika açın. Muş'un çok fazla fabrikaya ihtiyacı var, çok fazla desteğe ihtiyacı var. Üç gündür yapmış olduğumuz gezilerde gördüğümüz manzara şu: İstanbul'u kaybettiler, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı kaybettiler. Oralarda rant kapıları kapanınca rant yaratabilmek için buralara saldırmışlar. Siirt'te sokakları yapboz tahtasına çevirmişler. Bitlis'te insanlar sokakta şehrin en önemli merkezlerinden birinde şehir çarşısını yıkıyorsun esnafları sokağa atıyorsun. İnsanlarla tartışmadan konuşmadan şehri düzenleyeceğim diye ortaya çıkıyorsunuz ve yine müthiş bir rant alanı yaratıyorsunuz" dedi.

Toplantının ardından CHP heyeti, Muş Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası parti otobüsünde çalan Kürtçe şarkı eşliğinde vatandaşlarla bir araya gelen heyet daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral