'CHP Ekonomi Masası', Türkiye gezisine Mersin'den başladı

MERSİN'de, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşan, aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de olduğu 'CHP Ekonomi Masası' heyeti, Türkiye gezisine başladı.

MERSİN'de, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşan, aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de olduğu 'CHP Ekonomi Masası' heyeti, Türkiye gezisine başladı.

'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen, üzeri giydirilmiş otobüsle Mersin'e gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Özgür Karabat, Orhan Sarıbal, Çetin Osman Budak ve Mehmet Güzelmansur, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Türkiye gezisine Mersin'den başlayan heyetin ziyaretinin ardından Yenişehir Kültür Merkezi'nde, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na da Naci Ağbal'ın getirildiğini hatırlatarak, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı