CHP'den kanun teklifi: Asgari ücretten vergi alınmasın, bayram ikramiyesi 1500 TL olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (Sosyal Refah) Kanun Teklifi"TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"ASGARİ ÜCRET, BİR GEÇİM ÜCRETİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısının oldukça yüksek olduğu belirtilen kanun teklifinde, "Kayıt dışı istihdam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2020 verilerine göre yüzde 32.2'dir. Bu nedenle asgari ücretle çalışan işçi sayısının 10 milyona yakın olduğunu söylemek de mümkündür. Mevcut asgari ücret ne yazık ki, bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. Uluslararası alanda işçinin ve ailesinin geçimini sağlamaya yönelik olarak belirlenen asgari ücret ülkemizde geçimlik ücret olmaktan çıkmıştır" denildi.

"4 KİŞİLİK BİR AİLENİN SADECE ASGARİ GIDA İHTİYACINI KARŞILAMAKTAN BİLE UZAK"

Halihazırdaki 3 bin 577,50 TL'lik brüt asgari ücretten net 2 bin 825,90 TL'nin ele geçtiği ve asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin sadece asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaştığı vurgulanan teklifte, "Türk-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırı 2021 Mart ayı itibariyle 2 bin 735.97 TL iken yoksulluk sınırı 8 bin 911.97 TL'dir.Asgari ücret üzerindeki yükler ücretin yüzde 21'ni oluşturmaktadır ve bir taraftan asgari ücretin net değerini azaltırken, diğer taraftan kayıtdışı istihdam gibi bir takım ekonomik sorunlara yol açmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILMALI"

Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün net geliri azalttığı, bunun da dolaylı olarak işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olduğu belirtilen gerekçede, "Kanun teklifimiz ile çalışanın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ilkesinden hareketle asgari ücret üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması amaçlanmaktadır" açıklaması yapıldı.

"EMEKLİLERİN HEMEN HEPSİ YOKSULLUK SEVİYESİNİN ALTINDA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR"

Teklifte salgından en çok etkilenen kesimler arasında yer alan yaşlı nüfus ve emeklilere değinildi. Emeklilerin sadece salgından değil "ekonomik krizden" de en çok etkilenen kesim olduğu kaydedilen teklifte, şu ifadeler kullanıldı: "Lüks sayılamayacak en temel gıda maddelerindeki fahiş artış, emeklilerin sağlıklı beslenmesi bir yana açlıkla mücadele etmelerine sebep olmaktadır. Emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir.Acil bir tedbir olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi bir adım olacaktır. Pandemi sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze olsun çare olabilecek bu adımın bir an önce atılması gerekmektedir"

"EMEKLİ İKRAMİYESİ BİN 500 TL'YE ÇIKARILMALI"

Kanun teklifi ile emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bin TL'den bin 500 TL'ye çıkarılması talep edilerek, "Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır." denildi.