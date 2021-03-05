CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

05.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:08
CHP'den istifa eden Milletvekili Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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