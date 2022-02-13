CHP'den 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı - Haberler
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CHP'den 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

Haberler.com - Ekonomi
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Son dönemlerde artan fiyatlar ve zamlara tepki olarak CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından 39 ilçenin meydanlarında "zam duvarı" kuruldu. Panoya faturalarını asan vatandaşlar, ekonomiyle ilgili düşüncelerini de yazdılar.

Chp İstanbul Gençlik Kolları, artan fiyatlar ve zamlara dikkat çekmek amacıyla 39 ilçenin meydanlarında "zam duvarı" eylemi başlattı. Söz konusu panonun üzerine faturalarını asan vatandaşlar, ekonomik durum ve zamlarla ilgili düşüncelerini de yazdı.

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

VATANDAŞLAR FATURALARINI ASTI

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP İstanbul Gençlik Kolları,"39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

Haberler.com - Ekonomi

CHP, Zam, Ekonomi, Güncel, Haberler

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