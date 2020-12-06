İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı

CHP, yeni yıl için asgari ücret önerisini en az 3 bin 100 TL olarak açıkladı. CHP'den yapılan paylaşımda, "Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretin yeni yılda en az 3 bin 100 TL olması gerektiği önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili CHP'den yapılan paylaşımlarda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli. Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir.

"İŞÇİMİZ DAHA İYİ ŞARTLARI HAK EDİYOR"

Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL. 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hak ediyor.

Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı. İnsanca yaşam için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL. Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" dedi.

İYİ PARTİ, SAADET PARTİSİ VE HDP DE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim" ifadelerini kullanmıştı. HDP'nin asgari ücret önerisi 4 bin TL, Saadet Partisi'nin ise8 bin 85 lira idi.