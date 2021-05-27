CHP Ankara Milletvekili Kaya: "250 bin öğretmene ihtiyaç var"
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CHP Ankara Milletvekili Kaya: "250 bin öğretmene ihtiyaç var"

CHP Ankara Milletvekili Kaya: '250 bin öğretmene ihtiyaç var'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 250 bin öğretmen ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 250 bin öğretmen ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 19 yıllık iktidarında 7 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiğini, her Milli Eğitim Bakanı'nın da kendi sistemini kurmak için eğitim sitemini yazboz tahtasına döndürdüğünü savundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu nedeniyle eğitimde iki başlılık yaşandığını öne süren Kaya, eğitim-öğretimde dibe vurulduğunu ve bunun sorumlusunun iktidar olduğunu iddia etti.

Öğretmenlerin az, dersliklerin yetersiz olduğunu savunan Kaya, "AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 72 bin atanmayan öğretmen vardı. Bugün atanmayan öğretmen sayısı 700 binde sabitlenmiş durumdadır. Sayıştayın 2019 raporuna göre, sadece 10 ilimizde 138 bin 393 öğretmen açığı var. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı sayıya göre de 97 bin öğretmen açığı var. Bunun dışında 83 bin ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Bizim hesaplamalarımıza göre de 250 bin öğretmene ihtiyaç var." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'nin, AK Parti iktidarından önce dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına giren üniversiteleri bulunduğunu ancak şimdi tek bir üniversite dahi kalmadığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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