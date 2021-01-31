Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı
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Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

31.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:02
Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

Frank Lampard'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel yönetiminde ikinci maçına çıkan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Burnley'ye oranla daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 40. dakikada Cesar Azpilicueta, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Chelsea, Alman teknik adam yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea, 7. sıraya yükseldi. Burnley ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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