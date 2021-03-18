Cezayir sınırındaki tarım arazilerinden çıkarılan binlerce kişi Fas'ın Ficic kentinde gösteri düzenledi
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Cezayir sınırındaki tarım arazilerinden çıkarılan binlerce kişi Fas'ın Ficic kentinde gösteri düzenledi

18.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:53
Cezayir sınırındaki tarım arazilerinden çıkarılan binlerce kişi Fas'ın Ficic kentinde gösteri düzenledi

Fas'ın Cezayir ile doğu sınırında bulunan Ficic kentinde yaşayan binlerce kişi, Cezayir yönetiminin sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölge halkını tarım yaptıkları arazilerden çıkarmasını protesto etti.

Fas'ın Cezayir ile doğu sınırında bulunan Ficic kentinde yaşayan binlerce kişi, Cezayir yönetiminin sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölge halkını tarım yaptıkları arazilerden çıkarmasını protesto etti.

Fas basınında yer alan haberlere göre, tarım arazilerinden çıkarılan Ficic bölgesi yerlileri, düzenledikleri eylemde, Fas vatandaşı çiftçilerin atalarından kalan topraklarda yüzyıllardır tarım yaptığına dikkati çekti.

Fas hükümetine konuyla ilgili acilen harekete geçme çağrısı yapan göstericiler, "Cezayir askeri bizi yerimizden çıkardı, devletten (Fas) adaleti sağlamasını istiyoruz" sloganları attı.

Bölgedeki sınır sorununun 50 yılı aşkın süredir devam ettiği kaydedilen haberlerde, Cezayir'in tarım arazilerinden çıkardığı bölge halkının geriye dönmemesi için Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin ana yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Cezayir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, Cezayir toprağı olarak nitelendirilen sınır bölgesindeki Fas vatandaşlarının 18 Mart'a kadar tamamen tahliye edilmesini istemişti.

Fas ve Cezayir arasında geçmişe uzanan anlaşmazlıklar

Fas ile Cezayir arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş'te 1994'te düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başlamış, buna karşılık Cezayir de Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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