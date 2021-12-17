Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler - Haberler
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Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler

Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da cezaevinden izinli çıkan ve 3 evden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanınca yanlarında bulunan ziynet eşyalarının eşlerine ait olduğu iddia etti.

KONYA (İHA) - Konya'da cezaevinden izinli çıkan ve 3 evden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanınca yanlarında bulunan ziynet eşyalarının eşlerine ait olduğu iddia etti. Yapılan araştırma sonrası 3 hırsızlık olayının şüphelileri olduğu belirlenen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son 5 gün içerisinde farklı adreslerdeki 3 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında çevrede incelenen güvenlik kameralarında şahısların kullandığı araç belirlendi. Karatay ilçesinde devriye atan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracı tespit ederek dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu araç kısa sürede durdurularak 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, evlerden çalınan ziynet eşyası, televizyon, cep telefonu ve bir miktar nakit para bulundu. İncelemelerin ardından araç otoparka çekilirken, Recep Y. (38) ve Mehmet Ç. (25) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan Recep Y. ve Mehmet Ç. araçta bulanan ziynet eşyalarının eşlerinin olduğunu iddia etti. Şüphelilerin yakalanmadan kısa süre önce ziynet eşyalarını bir evden çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki şüphelinin de poliste çok sayıda kaydı olduğu ve cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi. - KONYA

Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler

Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler

Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler

Cezaevinden izinli çıktılar, hırsızlıktan yakalanınca eşlerimizin dediler

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