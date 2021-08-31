Ceyhanspor'da yeni başkan Metin Kalkavan oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Ceyhanspor'da kulüp başkanlığına Metin Kalkavan geldi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ceyhanspor'da kulüp başkanlığına Metin Kalkavan geldi.

TFF 3. Lig'de mücadele veren Ceyhanspor'da kulüp başkanı Metin Kalkavan oldu. Kalkavan'dan sonra Ceyhanspor'da teknik heyet de belli oldu. Teknik direktörlüğe geçtiğimiz sezonda takımın başında olan Serhat Koç, sportif direktörlüğe Alper Aslan getirildi. Yeşil-beyazlı ekip transferlerini de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon play-off oynayan Çatalcaspor'dan Ziya Şakar ve Fatih Kara, Adanaspor'dan Yaşar Memişoğullarından, Ergene Velimeşe'den Alişan Ural, Bergama Belediyespor'dan Murat Cömert, Adıyamanspor'dan Okan Saraçoğlu, Trabzonspor'dan Mustafa Köroğlu, Gümüşhanespor'dan Oben Saraçoğlu, Ergene Velimeşe'den Akın Açık, Başakşehir'den Abdulkadir Çelik, Ofspor'dan Mustafa Dündar, Düzcespor'dan Süleyman Okçu, Afjet Afyonspor'dan Mert Keklik, Istanbulspor'dan Muhammet Şahin, Esenler Erokspor'dan Korhan Güler, Muğlaspor'dan Nusret Can Körümdük, Bergama Belediyespor'dan Oguzhan Nemli, Gebzespor'dan Serkan Sarıkaya ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Ceyhanspor forması giyen Aziz Ceylan, Fatih Yılmaz, Yunus Emre, Yunus Nas, Mert Canpolat ve Selçuk Öztürk ile yeniden anlaşma sağladı.

Takım kaptanlıklarına ise Fatih Yılmaz ve Ziya Şakar getirildi. Ceyhanspor kadrosuna 4 oyuncu daha katarak transfer sezonunu sonlandıracak.

Başkan Kalkavan yaptığı açıklamada ise çalışacaklarını, mazeret üretmeyeceklerini söyleyerek, "Ambleminde ay-yıldıza sahip sayılı kulüplerimizden olan Ceyhanspor, futbolun efsane isimlerini yetiştirmiş büyük bir camiadır. Böyle bir kulübe başkan seçilmek benim için gurur kaynağıdır. Seçildiğim dönemde Ceyhanspor'u iyi yerlere taşımak için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Spor camiasının içerisinden gelen birisiyim. Sezon açılışına kısa süre kaldı. Geç kalındığını biliyoruz, nedenleri sıralamak yerine bunu lehimize çevirecek yolları ekibimizle çalışarak mazeret üretmemeye çalışacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı