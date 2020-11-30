Ceyhan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 590 bin lira ceza

Adana'nın Ceyhan ilçesinde son 3 ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira ceza kesildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde son 3 ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekiplerin son 3 ay içerisinde yaptığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur