Çevreci iş adamından örnek davranış
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Çevreci iş adamından örnek davranış

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Çevreci iş adamından örnek davranış Ofisini ve bulunduğu sokağı yaklaşık 10 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi Kütahyalı iş adamı Mehmet Büyükuğur, yaklaşık 10 bin lira harcayarak ofisini ve ofisinin bulunduğu sokağı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Çevreci iş adamından örnek davranış

Ofisini ve bulunduğu sokağı yaklaşık 10 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi

KÜTAHYA - Kütahyalı iş adamı Mehmet Büyükuğur, yaklaşık 10 bin lira harcayarak ofisini ve ofisinin bulunduğu sokağı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Kütahya'nın yerli ailelerinden olan 61 yaşındaki Büyükuğur, Ali Paşa Mahallesi Merdivenli Sokak'taki ofisinin girişine saksılarla yaz çiçekleri ektirerek güzel bir görüntü oluşturdu. Büyükuğur, daha sonra esnafın da isteği üzerine sokağın orta refüjlerine aynı çiçekleri ektirmesi takdirle karşılandı.

Ofisini dostlarıyla buluşma ve sohbet evi şeklinde de kullandığını belirten Mehmet Büyükuğur, "Ben doğayı ve çiçekleri seven bir kişiyim. Ofisimin giriş kısmına saksılara çiçek diktirdim. Güzel bir görüntü oluştu ve çevredeki esnaf arkadaşlar sokağa da aynı şekilde çiçek ektirmemi istediler. İzmir'den getirttiğim Petunya ve mevsim çiçeklerini de sokağa diktirerek güzel bir görünüm kazandırdım. Bunun maliyeti bana yaklaşık 10 bin TL. Ayrıca, bu çalışmamda destek olan Kütahya Belediyesi'ne de teşekkür ederim" diye konuştu.

Merdivenli sokağı esnafları ise, Büyükuğur'a minnettar olduklarını ve bu sayede işlerinin açıldığını ifade ettiler.

Çevreci iş adamından örnek davranış
Çevreci iş adamından örnek davranış
Çevreci iş adamından örnek davranış
Çevreci iş adamından örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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