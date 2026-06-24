Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Demirbay: 'Bir yıllık emek bir sigara izmaritiyle kül olmasın'

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, sıcak havayla birlikte tarım arazilerinde artan yangınlar konusunda uyarılarda bulundu.

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hububat tarlalarında meydana gelen yangın tehlikesine karşı üreticileri ve vatandaşları uyardı. Çiftçinin genel olarak dikkatli olduğunu ifade eden Demirbay, bazı kişilerin dikkatsiz davranışlarının büyük facialara yol açtığını dile getirdi.

"Araçtan şişe ve izmarit atmayın"

Sıcaklıkların 29 derecenin üzerine çıkmasıyla yangın riskinin arttığını vurgulayan Başkan Demirbay, yangınların sadece tarlaları değil, tüm bir mahalle ve hayvancılık ekosistemini tehdit ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaşlarımız hafta sonları aileleriyle birlikte meralara, tarlalara ve açık arazilere piknik yapmaya gidiyor. Burada ateş yakılıyor ve maalesef söndürülmeden bırakılıyor. Şu anda bu alanlarda ateş yakılması zaten yasaklandı. Sadece ateş de değil; yoldan geçerken arabadan atılan bir sigara izmariti ya da yol kenarına bırakılan bir maden suyu şişesi bile bu sıcaklarda mercek görevi görerek yangına sebebiyet veriyor. Bir çiftçimizin tarlasının yanması demek, onun koca bir yıllık emeğinin yok olması demektir. Bu yangınlar sadece ekinle kalmıyor; mahallelerimize, hayvanlarımıza ve meralarımıza sıçrıyor. Tüm halkımızı daha dikkatli olmaya, yangın riskinden uzak durmaya davet ediyorum".

Çiftçiye kurutma makinesi müjdesi

Öte yandan Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, Balıkesirli üreticinin önemli bir sorunu olan nem konusunda önemli yatırım hamlesi yaptıklarını açıkladı. Başkan Demirbay, bu konuda özetle şunları dile getirdi: "Çiftçimiz mısırını veya fasulyesini tüccara götürdüğünde nem oranı yüksek olduğu gerekçesiyle çok ciddi fiyat kırımlarıyla karşılaşıyor. Biz de Balıkesir Ziraat Odası olarak buna önlem almak için bir fabrikayla anlaştık. Elektrikle çalışan ve 10 dakikada bir kasayı kurutabilen makinelerle nem oranını yüzde 14'ten yüzde 10'a indireceğiz. Bu yıl için 50 tane kurutma makinesi talep edildi. Maliyeti yüksek bir yatırım ama çiftçimizin alın teri için bu bedele değer. Bu sezon büyük mahallelerimize ulaştırmaya başlayacağız, önümüzdeki yıl ise tüm çiftçilerimize bu hizmeti yaymış olacağız." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı