Yeşilırmak'a 30 bin Mersin balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne 30 bin Mersin balığı yavrusu bırakıldı.

Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında bulunan türlerin desteklenmesi, çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde balıklandırma programı düzenlendi.

Mersin balığının en önemli üreme ve yaşam alanlarından biri olan Yeşilırmak Nehri'nde gerçekleştirilen programda, Karadeniz havzasının doğal türlerinden 15 bin adet karaca Mersin balığı ile 15 bin adet sivri burun Mersin balığı olmak üzere toplam 30 bin yavru balık suyla buluşturuldu.

Çarşamba ilçe merkezinde bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı önünde gerçekleştirilen programa kurum yetkilileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2023 yılında 5 bin, 2024 yılında da 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet Mersin balığını göletlerimize bırakmıştık. Bu yıl ise 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri'ne bırakıyoruz. Mersin balığının doğaya bırakılması, bakanlığımızın iç sulardaki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Balık neslinin korunmasına yönelik proje çerçevesinde bugün burada 30 bin adet Mersin balığını Yeşilırmak Nehri ile buluşturduk. Mersin balığı, gerek eti gerekse havyarıyla ekonomik değeri oldukça yüksek ve kaliteli bir balık türüdür. Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Son 30 yıl içerisinde dünyada Mersin balığının yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Günümüzde en fazla üretim Çin'de yapılmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda Mersin balığının yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu üretimin artırılmasıyla birlikte doğal kaynaklar üzerindeki avcılık baskısının azaltılmasına önemli katkı sağlanacaktır. Bugün nehre bıraktığımız balıklar, yaşamlarını denizde sürdürecekler. Üreme olgunluğuna ulaştıklarında ise yeniden doğdukları nehir yataklarına dönerek üreme faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bu süreç yaklaşık sekiz yıl sürmektedir. Üremelerini tamamladıktan sonra tekrar denize dönerek yaşam döngülerini sürdürecekler. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla Mersin balığı neslinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Mersin balığının havyarı çok kıymetlidir. Eti de oldukça kaliteli bir türdür. Günümüzde yetiştiricilik yapan işletmeler de ağırlıklı olarak havyar üretimi amacıyla Mersin balığı yetiştirmektedir. Buradan balıkçılarımıza da özellikle seslenmek istiyorum. Mersin balığının avlanması yasaktır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 1997 yılından bu yana Mersin balığının avcılığı tamamen yasaklanmıştır. Balıkçılarımızın ağlarına Mersin balığı takılması durumunda, balığı vakit kaybetmeden ve zarar vermeden tekrar denize bırakmaları gerekmektedir. Bu konuda balıkçılarımızın bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdürmelerini bekliyoruz" dedi.

Proje kapsamında Yeşilırmak Nehri'nde Mersin balığı popülasyonunun artırılması ve türün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı