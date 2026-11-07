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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık işletmelerini yerinde inceliyor

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık işletmelerini yerinde inceliyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvancılık işletmelerini yerinde inceliyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme ve aşılama süreçleri ele alınırken üreticilerin talep ve ihtiyaçları da dinleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde üreticilerin işletmelerini ziyaret ederek hayvancılık faaliyetlerini ve üretim süreçlerini yerinde inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri ile teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, hayvancılık işletmelerindeki çalışmalar değerlendiriliyor. Ziyaretlerde hayvanların sağlık ve bakım uygulamaları, besleme ve yetiştiricilik süreçleri ile koruyucu hekimlik ve aşılama çalışmaları ele alınıyor.

Ekipler ayrıca işletmelerin mevcut şartlarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuyor. Üreticilerin talep, öneri ve tecrübelerinin de dinlendiği ziyaretlerle, sahadaki ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek için sahada olmanın ve sorunları yerinde görmenin önemine dikkat çekilerek, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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